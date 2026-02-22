  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,20M
;
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
1
Zostawić wniosek
ID: 33430
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wspaniały apartament w samym sercu najpiękniejszej alei Tel Awiwu. Boulevard Nordau, na starej północy Projekt jakości podpisany wyłącznie przez RAYK Group 123 m2 powierzchni mieszkalnej Rzadko słoneczny taras o powierzchni 23 m2 idealny do otrzymania Prywatny taras dachowy o powierzchni 55 m2 z basenem 4 elementy doskonale ułożone Prywatny parking z robotem Orientacja północno-zachodnia * * Dostępność: sierpień 2028 Żadnych opłat agencyjnych!!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$3,70M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces bien situe
Jerozolima, Izrael
od
$1,473
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Raanana, Izrael
od
$1,19M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,20M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,04M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Wspaniały apartament z otwartym widokiem, kilka minut od Gordon Beach - 3 pokoje - 1 sypialnia, 1 mniejszy pokój i pokój dzienny - 6 piętro z windą - Powierzchnia: 60 m2 powierzchni mieszkalnej + 8 m2 tarasu - Nowy apartament, urządzony przez architekta - Centralne klimatyzacja Fujitsu - Mam…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Izrael
od
$579,975
Położony w nowej dzielnicy Shimon Peres Nahariya, ten przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni około 120 m2 oferuje jasny salon z balkonem z otwartym widokiem. Blisko centrum handlowego Arena, dworca kolejowego i terenów zielonych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się