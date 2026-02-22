  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Jerusalem, Izrael
od
$2,649
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33693
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Tajny budynek, położony w cichej i zielonej ulicy Unikalny apartament z autentycznym charakterem Jerozolimy: wysokie sufity, jasne i przestronne Pierwsze piętro, • 3 sztuki + mezzanina • Około 60 m2 • 1 łazienka • Nieumeblowane, z wyjątkiem lodówki, piekarnika i szafy

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerozolima, Izrael
od
$2,35M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Izrael
od
$2,649
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
W Bochechechov Street, w pobliżu centrum Dizengoff, w odnowionym budynku, 4 pokój dwupoziomowy penthouse 100m2 z 2 łazienkami i tarasem 70 m2 Piętro 4: 3 sypialnie z mistrzem, 2 łazienki 5. piętro: salon + kuchnia z ogromnym tarasem 70m2 z widokiem na SPLENDIDE Winda ODNOSZĄCA SIĘ DO DWA STAGES
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Aszdod, Izrael
od
$705,375
W samym sercu Ashdod, Rogozine Street, ogromny 4 pokojowy apartament z mamad i taras z widokiem na morze na 7 piętrze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się