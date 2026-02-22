Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywny uroczy 4 pokojowe mieszkanie, w budynku z kamienia marmurowego, całkowicie odnowiony! Charakterystyka: - 4 ostatnie pokoje, jasne o 90m2, - Odnowiona kuchnia, - Ładna przestrzeń życiowa, - 2 małe, słoneczne tarasy skierowane na południe i zachód, - Apartament z łazienką, - 2 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony, - Ogółem: 2 pokoje prysznicowe i 2 toalety, - Na drugim piętrze na 8, - Winda, - Zmiany klimatyczne, - Wspólna piwnica na górze, - Parking, - materiały wysokiej jakości, - Niski ładunek! Apartament znajduje się w cichej rezydencji z ogrodem i palmami, w pobliżu wejścia do EcoPark, małe centrum handlowe i nowego ośrodka sportowego Holmes miejsce. Świetny produkt, świetna lokalizacja, świetna inwestycja! Skontaktuj się z nami Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736.