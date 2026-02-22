Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywny uroczy
4 pokojowe mieszkanie, w budynku z kamienia marmurowego, całkowicie odnowiony!
Charakterystyka:
- 4 ostatnie pokoje, jasne o 90m2,
- Odnowiona kuchnia,
- Ładna przestrzeń życiowa,
- 2 małe, słoneczne tarasy skierowane na południe i zachód,
- Apartament z łazienką,
- 2 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony,
- Ogółem: 2 pokoje prysznicowe i 2 toalety,
- Na drugim piętrze na 8,
- Winda,
- Zmiany klimatyczne,
- Wspólna piwnica na górze,
- Parking,
- materiały wysokiej jakości,
- Niski ładunek!
Apartament znajduje się w cichej rezydencji z ogrodem i palmami, w pobliżu wejścia do EcoPark, małe centrum handlowe i nowego ośrodka sportowego Holmes miejsce.
Świetny produkt, świetna lokalizacja, świetna inwestycja!
Skontaktuj się z nami Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
