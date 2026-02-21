  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble

Jerozolima, Izrael
od
$1,724
20.02.2026
$1,724
2.04.2025
$1,545
;
5
Zostawić wniosek
ID: 25641
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Aszkelon, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,32M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Jerozolima, Izrael
od
$1,724
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Izrael
od
$11,00M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się