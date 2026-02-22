  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Beau rez de jardin

Dzielnica mieszkaniowa Beau rez de jardin

Nahariya, Izrael
od
$1,505
ID: 33586
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya

O kompleksie

Piękny ogród 4 / 5 sztuk Ma wszystko. Balkon, ogród, mmd, piwnica, parking Powierzchnia mieszkalna 15 minut spacerem od centrum miasta Zażądane poważne odniesienia

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
