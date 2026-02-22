  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking

Jerozolima, Izrael
od
$1,29M
3
ID: 33688
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

W małym 5 piętrowym nowym budynku w Kiryat Moché, apartament unikalny jego rodzaju: duży 4P na najwyższym piętrze, jasne i przestronne, z suki i parking, idealnie położony w pobliżu tramwaju i wejścia do miasta. Rzadki produkt, natychmiastowe wejście.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

