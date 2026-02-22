  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  Belle maison en centre ville piscine

Dzielnica mieszkaniowa Belle maison en centre ville piscine

Raanana, Izrael
od
$4,36M
;
5
ID: 33541
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Bardzo ładny dom z basenem znajduje się w centrum miasta Raanana. Niezłe korzyści. Cicha ulica. 7 pokoi, w tym 3 apartamenty. bardzo duża piwnica .450 m2 powierzchni mieszkalnej i 455 m2 ziemi. Parkowanie. .

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
