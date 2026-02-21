  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
20.02.2026
$2,45M
8.04.2025
$2,11M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 25701
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - NIN 4 CZĘŚCI W PODZIALE NA MORZE Z PARKINGEM, TARASEM I KAWA Powierzchnia: 92 m2 + 8 m2 tarasu Lokalizacja: Cicha ulica w pobliżu Royal Beach 3 sypialnie (jeden ze schroniskiem) 2 łazienki 2 toalety Nowy budynek Parking Jaskinia Cena: ILS 7,800,000 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces investissement
Jerozolima, Izrael
od
$815,100
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Awiw, Izrael
od
$956,175
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$445,170
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$197,505
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
mieszkanie 4 szt. dipri 3. piętro gage view dobrze utrzymane projekt jakości tylko 2 do wyrównania
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się