  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$4,703
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33837
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Dzielnica mieszkaniowa Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,957
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$573,705
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,703
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
W nowym budynku z windą i windą Shabbat, 5 pokojowe mieszkanie bardzo jasne na 3 piętrze. Apartament składa się z 4 sypialni, duży przestronny salon otwarty na przyjemny balkon z otwartym widokiem, a także dwa soccah balkony około 10 m2 każdy. Apartament posiada 2 łazienki, 3 toalety, bezp…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Exclusive - Chernichovsky Street, Bezall projekt dzielnicy Shenkin Duże 3 pokojowe mieszkanie, bardzo jasne Północ / Zachód O 87 m2 + 9 m2 taras (jedna sypialnia po wewnętrznej stronie budynku) Bezpieczeństwo 24 / 7 Sala sportowa Parking Jaskinia Możliwość kompletnych mebli Mieszkanie jest…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Rzadko na obszarze: high-end willa znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ashdod, kilka kroków od plaży, w drugiej linii morza. Nieruchomość przeznaczona do zapewnienia komfortu, prywatności i jakości życia, idealna dla rodziny lub wyjątkowego zamieszkania. Zbudowana pow…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się