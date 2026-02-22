  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme

Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme

Raanana, Izrael
od
$2,66M
;
7
ID: 33405
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Ładny domek dużo uroku znajduje się na zachód od Raanana w bardzo cichej ulicy. Renovee, duża kuchnia z centralnym lotem. przestronny salon z prawdziwą jadalnią. Dużo światła. Pod podłogą. parking i piękny ogród z basenem.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
