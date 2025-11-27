  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Jerozolima, Izrael
od
$959,680
;
6
Zostawić wniosek
ID: 32941
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Givat Shmouel projekt mały Neuilly z Tel Awiwu Mardochee Khayat proponuje projekt, którego reputacja nie jest już do zrobienia Położony w najlepszym miejscu Guivat Shmuuel w pobliżu synagogi i sklepów Dostęp do bezpośredniej autostrady dla Tel Awiwu Guivat Shmouel jest miastem strategicznie zlokalizowanym w samym sercu dynamicznego regionu, pomiędzy Uniwersytetem w Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak i Tel Awiwem, tuż obok Tel Aviv Givat Shmouel wyróżnia się szereg niezwykłych korzyści dla swoich mieszkańców. Wysoki koszt czynszu i nieruchomości jest uzasadniony niezaprzeczalnymi korzyściami z życia w tym mieście. Givat Shmuel przedstawia się zatem jako prawdziwy dom dla osób poszukujących lepszej jakości życia, optymalnej dostępności do usług, możliwości pracy i dynamicznej struktury społecznej. Blisko do centrum kraju Givat Shmouel oferuje swoim mieszkańcom szybki dostęp do głównych biegunów w kraju. Bycie w centrum jest połączone. Wysoki poziom społeczny Givat Shmuel wyróżnia się wysokim poziomem społecznym, odzwierciedlającym jakość życia i doskonałość jej usług. Ta dynamika społeczna przyczynia się do stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi, w szczególności poprzez szkoły wyższego szczebla. Szkoła wybrana przez ADG oferuje wysokiej jakości edukację, z kontynuacją dostosowaną do dzieci Olima Hadashim, promując ich integrację i sukces. * Wszelkie dodatkowe wsparcie i wsparcie dla szkół będzie udzielane w regionach rozwijających się. Wyposażenie apartamentu Apartament 3 pokoje Powierzchnia 82m2 plus taras 10m2 4 pokojowe mieszkanie Powierzchnia 107 m2 plus taras 12m2 5- pokojowa elewacja apartamentu Powierzchnia 133m2 plus taras 12m2 Bardzo luksusowa obsługa wnętrza Płytki granitowe porcelanowe 80 / 80 lub 100 / 100 Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru. Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu Centralna klimatyzacja najnowszej generacji. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Wybór kuchni, wśród najlepszych firm na rynku, marmurowy plan pracy Płytki łazienkowe do sufitu Wiszące toalety Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawór mieszalnika jakości głowicy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$3,60M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$716,761
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$809,730
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$959,680
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,12M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$317,894
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$686,771
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się