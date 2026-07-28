  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bene Berak
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bene Berak, Izrael

;
Tel-Awiw
461
Jerusalem
33
Netanya
40
Herzliya
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Bene Berak, Izrael
od
$1,28M
Numer referencyjny: BK 100 Okręg: w stronę Hayarkon Park i Ramat Hahayal i 5 minut od Tel Aviv Center Duże 5 sztuk, w tym ssak Powierzchnia 150 m2 2 tarasy (innowacyjny i działający taras + taras 13 m2) Otwarty i zielony widok 5. piętro z 2 windami, w tym windą szabat Klimatyzacja Jaskinia p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się