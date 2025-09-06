Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem domy na jeden dzień w Ubud District, Indonezja

1 obiekt total found
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms. w Ubud District, Indonezja
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms.
Ubud District, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wygodne Zakwaterowanie: Light House Villa w Ubud oferuje przestronną willę z trzema sypialni…
$220
za noc
Agencja
RESIDE BALI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
