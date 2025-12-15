Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Sumbawa Barat
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sumbawa Barat, Indonezja

domy
7
7 obiektów total found
Willa w Sumbawa Barat, Indonezja
Willa
Sumbawa Barat, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Zapraszamy do naszego podpisu tradycyjnych willi stylu na wyspie Sumbawa. Wille zbudowane na…
$64,990
Zostaw prośbę
Willa w Sumbawa Barat, Indonezja
Willa
Sumbawa Barat, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Zapraszamy do naszego podpisu tradycyjnych willi stylu na wyspie Sumbawa. Wille zbudowane na…
$129,990
Zostaw prośbę
Willa w Sumbawa Barat, Indonezja
Willa
Sumbawa Barat, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Zapraszamy do naszego podpisu tradycyjnych willi stylu na wyspie Sumbawa. Wille zbudowane na…
$189,990
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Willa w Sumbawa Barat, Indonezja
Willa
Sumbawa Barat, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Zapraszamy do naszego podpisu tradycyjnych willi stylu na wyspie Sumbawa. Wille zbudowane na…
$99,990
Zostaw prośbę
Willa w Sumbawa Barat, Indonezja
Willa
Sumbawa Barat, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Zapraszamy do naszego podpisu tradycyjnych willi stylu na wyspie Sumbawa. Wille zbudowane na…
$64,990
Zostaw prośbę
Willa w Sumbawa Barat, Indonezja
Willa
Sumbawa Barat, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Zapraszamy do naszego podpisu tradycyjnych willi stylu na wyspie Sumbawa. Wille zbudowane na…
$99,990
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Sumbawa Barat, Indonezja
Willa
Sumbawa Barat, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Zapraszamy do naszego podpisu tradycyjnych willi stylu na wyspie Sumbawa. Wille zbudowane na…
$129,990
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Sumbawa Barat, Indonezja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się