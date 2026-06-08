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Kawalerki na sprzedaż w Sukasada, Indonezja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Pancasari, Indonezja
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Kawalerka 1 pokój
Pancasari, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Bali! Amani Melasti to hotel inwestycyjny premium zarządzany przez Wyndham Hotels & Resorts …
$189,999
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