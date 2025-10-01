Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. North Kuta
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w North Kuta, Indonezja

2 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Penthouse 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/4
$730,000
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Penthouse 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Penthouse 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/4
$690,000
