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Wille na sprzedaż w Kediri, Indonezja

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1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Kaba kaba, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kaba kaba, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Premium willa z widokiem na dżunglę i rzekę w regionie Kabakaba!Willa w projekcie PREDMET. K…
$900,000
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Agencja
DDA Real Estate
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