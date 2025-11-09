Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Kecamatan Kata Hamu Lingu, Indonezja

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Desa Matawai Amahu, Indonezja
Dom 2 pokoi
Desa Matawai Amahu, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
