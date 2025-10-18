Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Borneo Wschodnie, Indonezja

2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kalimantan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Promocja specjalna Hua Hin Cena początkowa tylko 36,967,50GBPNatchnione życie w sercu Hua Hi…
$49,273
Mieszkanie w Kalimantan, Indonezja
Mieszkanie
Kalimantan, Indonezja
Powierzchnia 48 m²
Otwieramy wyjątkową okazję do inwestowania w nieruchomości premium w pierwszej linii oceanu …
$178,280
Parametry nieruchomości w Borneo Wschodnie, Indonezja

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
