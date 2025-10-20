Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z tarasem na sprzedaż w desa delod peken, Indonezja

Tabanan
3 obiekty total found
Willa w Tabanan, Indonezja
Willa
Tabanan, Indonezja
Sypialnie 4
Powierzchnia 708 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Tabanan, Indonezja
Willa
Tabanan, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 381 m²
Liczba kondygnacji 2
$537,000
Willa w Tabanan, Indonezja
Willa
Tabanan, Indonezja
Sypialnie 3
Powierzchnia 485 m²
Liczba kondygnacji 2
$863,000
