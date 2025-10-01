Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w desa belalang, Indonezja

4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kedungu, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kedungu, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
$323,000
Mieszkanie 1 pokój w Kedungu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedungu, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
$104,000
Kawalerka 1 pokój w Kedungu, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kedungu, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
$85,498
Mieszkanie 1 pokój w Kedungu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedungu, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
$112,500
Parametry nieruchomości w desa belalang, Indonezja

