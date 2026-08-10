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Wille na sprzedaż w Aceh, Indonezja

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Bukit
14
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14 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 3 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Stunning Villa next to Melasti Beach Luxury residences near Melasti Beach, in Bukit. A compl…
$479,759
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Willa 3 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 3 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa complex is 500 meters from the ocean. Ocean view from each villa. Location of the …
$300,173
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Willa 3 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 3 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa complex is 500 meters from the ocean. Ocean view from each villa. Location of the …
$297,451
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LDV InvestLDV Invest
Willa 8 pokojów w Bukit, Indonezja
Willa 8 pokojów
Bukit, Indonezja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 515 m²
Liczba kondygnacji 3
Private, detached LUXURY villa within walking distance to the famous Padang Beach. 515 sq.m.…
$1,72M
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Willa w Simpang Tiga Redelong, Indonezja
Willa
Simpang Tiga Redelong, Indonezja
Wniosek dotyczący inwestorów🚨Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być okr…
$1,13M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 4 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 4 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 1
Unique conceptual designed villa behind historical world-famous statue GWK. Land lease agre…
$470,164
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Willa 3 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 3 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegant villas 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located …
$280,660
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Willa 5 pokojów w Bukit, Indonezja
Willa 5 pokojów
Bukit, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 2
4b villa complex with direct ocean view Launch of a new unique project - a complex of 6 vill…
$497,031
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Willa 4 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 4 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
The fortress city, located on a cliff, is a 7-minute drive to the best beach of Bali - Melas…
$705,247
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Willa 5 pokojów w Bukit, Indonezja
Willa 5 pokojów
Bukit, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 1
2 villas in 4.5 a land Ocen view villa on big land plot. One-storey villa of 142.2 m2 with a…
$334,349
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Willa 2 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 2 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$266,267
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Willa 2 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 2 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$273,175
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Willa 3 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 3 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 2
A complex of designer villas in Mid-Century style with panoramic glazing next to the GWK sta…
$129,535
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Willa 3 pokoi w Bukit, Indonezja
Willa 3 pokoi
Bukit, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$266,267
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Parametry nieruchomości w Aceh, Indonezja

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