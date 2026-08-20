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Działki na sprzedaż w Rumunia

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6 obiektów total found
Działka w Dealu Babii, Rumunia
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Działka
Dealu Babii, Rumunia
INWESTYCYJNY MOŻLIWOŚĆ 124; INTRAVILAN LAND W JIU VALLEY, RUMUNIAWyjątkowa okazja do nabycia…
$69
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Działka w Licurici, Rumunia
Działka
Licurici, Rumunia
Grunt na inwestycje premium na sprzedaż - 13.827 m2 w Centrum Licurici, Hrabstwo Gorj, Rumun…
$1,40M
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Działka w Bukareszt, Rumunia
Działka
Bukareszt, Rumunia
Oferujemy Państwu za sprzedaż dobrej działki o powierzchni 14 600 m2 w Bukareszcie dzielnicy…
$6,26M
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Działka w Bukareszt, Rumunia
Działka
Bukareszt, Rumunia
Ff you are passionate about investments in lands just for allowing them to appreciate in med…
$7,96M
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Działka w Botiz, Rumunia
Działka
Botiz, Rumunia
Powierzchnia 109 600 m²
Atrakcyjny spisek z dużym potencjałem sprzedaży w Botiz, Satu Mare, Rumunia. Miejska nieruch…
$1,84M
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Działka w Tarnova, Rumunia
Działka
Tarnova, Rumunia
Powierzchnia 115 m²
Oferujemy około 110 hektarów winnic w Rumunii, około 50 km od Arad (70 km od granicy węgiers…
$2,32M
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