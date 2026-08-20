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Mieszkania na sprzedaż w Rumunia

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9 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Otopeni, Rumunia
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Kawalerka 1 pokój
Otopeni, Rumunia
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/4
Apartamenty są sprzedawane w Wyndham Garden Bukareszt Airport (Bukareszt, Rumunia).Bezpośred…
$49,415
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Agencja
Hotel Invest
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Kawalerka w Otopeni, Rumunia
Kawalerka
Otopeni, Rumunia
Powierzchnia 24 m²
Piętro 2/3
Inwestowanie w Hotel Real Estate w Bukareszcie od €48,750Możliwość inwestowania w nowoczesny…
$56,465
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Agencja
Hotel Invest
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Mieszkanie 2 pokoi w Bukareszt, Rumunia
Mieszkanie 2 pokoi
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/6
135/500 We present to you a prime Airbnb investment opportunity located in a vibrant new …
$187,546
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie w Jimbolia, Rumunia
Mieszkanie
Jimbolia, Rumunia
Jimbolia, RümainenanderGrenzezuSerbien (4km) undzuUngarn (47km) und40kmvonTimisoaraentfernt.…
$4,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Voluntari, Rumunia
Mieszkanie 4 pokoi
Voluntari, Rumunia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/5
We offer you for sale an Airbnb investment opportunity in a fresh new area of the city named…
$409,084
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Kawalerka 1 pokój w Otopeni, Rumunia
Kawalerka 1 pokój
Otopeni, Rumunia
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/4
Apartamenty są sprzedawane w Wyndham Garden Bukareszt Airport (Bukareszt, Rumunia).Bezpośred…
$49,415
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Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Bukareszt, Rumunia
Mieszkanie 1 pokój
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Gwarantowane dochody na okres budowy!Inwestycja w pokój hotelowy w Bukareszcie: Wyndham Gard…
$220,704
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Mieszkanie 1 pokój w Bukareszt, Rumunia
Mieszkanie 1 pokój
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Gwarantowane dochody na okres budowy!Inwestycje kapitałowe w pokoju hotelowym w Bukareszcie:…
$48,981
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Kawalerka 1 pokój w Bukareszt, Rumunia
Kawalerka 1 pokój
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/8
Oferujemy Państwu za sprzedaż bardzo nowoczesne studio na sprzedaż. Świetna okazja inwestycy…
$87,009
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Typy nieruchomości w Rumunia.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Rumunia

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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