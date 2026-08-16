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Wille na sprzedaż w Nicea, Francja

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Roquebrune Cap Martin
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14 obiektów total found
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Wybitna willa na pierwszej linii wybrzeża Azure Coast jest nowym standardem Ultra- LuxuryBez…
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Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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TekceTekce
Willa w Villefranche sur Mer, Francja
Willa
Villefranche sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron blisko Cap …
$7,24M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 6
Liczba kondygnacji 2
Picturesque villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat  with a spacious living room and 6 bedrooms in a …
$8,11M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Unikalny dom z panoramicznym widokiem na morze i zielone wzgórza. Provencal dom 180m2 w bard…
$2,85M
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Willa 4 pokoi w La Turbie, Francja
Willa 4 pokoi
La Turbie, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Willa 5 pokojów w Nicea, Francja
Willa 5 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Two-level villa with  large plot, swimming pool and sea views in a prestigious area of ​​vil…
$18,39M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Willa 7 pokojów w Nicea, Francja
Willa 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Willa 8 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 8 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Parametry nieruchomości w Nicea, Francja

z garażem
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z Widok na góry
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