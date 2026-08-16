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Wille na sprzedaż w Grasse, Francja

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Cannes
10
Le Cannet
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20 obiektów total found
Willa w Vence, Francja
Willa
Vence, Francja
Rzadkie możliwości - Nadzwyczajne Wartość na Riwierze FrancuskiejElegancka nowoczesna willa …
$1,16M
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Willa w Villeneuve Loubet, Francja
Willa
Villeneuve Loubet, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 431 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten jasny dwupoziomowy willa znajduje się w strzeżonej prywatnej posiadłości w Vogrenje, Vil…
$1,27M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 490 m²
Ideally located on a hilltop offering breathtaking 360-degree sea and mountain views, this s…
$13,25M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Willa na Croisette w Cannes z panoramicznym widokiem na morze, piękny apartament / willa na …
$8,30M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 545 m²
Ten francuski i ldquo; Zamek i rdquo; znajduje się w samym sercu Cannes, w otoczeniu pięknyc…
$16,63M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 3
Charming Provencal style villa with exquisite decor and luxurious finishes, close to the cit…
$1,90M
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Willa w Auribeau sur Siagne, Francja
Willa
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$749,433
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Powierzchnia 80 m²
Elegancka willa w Le Cannet, malownicze miasto położone w regionie Provence- Alpes- Côte d '…
$563,527
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Willa w Auribeau sur Siagne, Francja
Willa
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 151 m²
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$761,052
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Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
VIId; Spis treści
$1,03M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Uroczy dom na działce o powierzchni 1800 m ² w spokojnej okolicy popularnej dzielnicy B & ea…
$2,44M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta wspaniała willa Belle & Eacute; poque z ogrodem i basenem znajduje się w centrum Cannes, …
$3,55M
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Willa w Auribeau sur Siagne, Francja
Willa
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 151 m²
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$720,385
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Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
VIId; Spis treści
$1,03M
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Willa w Auribeau sur Siagne, Francja
Willa
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$714,575
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Hotel położony jest w samym sercu starej wioski Saint-Tropez, zaledwie kilka kroków od sklep…
$3,71M
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Willa 5 pokojów w Mougins, Francja
Willa 5 pokojów
Mougins, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
VIId; Spis treści
$987,624
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Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 900 m²
Ten luksusowy Belle & Eacute; Rezydencja Poque, zbudowana w 1903 roku przez włoskiego archit…
$17,49M
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Parametry nieruchomości w Grasse, Francja

z garażem
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z Taras
z Widok na morze
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