Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Draguignan
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Draguignan, Francja

;
Cogolin
11
Frejus
10
Saint Raphael
7
Willa Usuwać
Wyczyść
31 obiekt total found
Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Provençal stylu architektonicznej willi z panoramicznym widokiem na morze - zamknięte Domain…
$4,16M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$915,586
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$687,851
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Saint Raphael, Francja
Willa 6 pokojów
Saint Raphael, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedaż nieruchomości myśliwskiej 36 ha na wzgórzach w pobliżu Saint- Tropez (40 km od Sain…
$1,42M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$845,871
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
VIId; Spis treści
$447,336
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$691,337
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$431,069
Zostaw prośbę
Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
Własność 2 Ga znajduje się w samym sercu cichego rogu przyrody i granic na małej rzece. Idea…
$1,77M
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 93 m²
VIId; Spis treści
$670,423
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$680,880
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
VIId; Spis treści
$575,146
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 97 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$823,795
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$694,823
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$539,127
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
VIId; Spis treści
$583,279
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$431,069
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 97 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$844,709
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 93 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$778,480
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$431,069
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
VIId; Spis treści
$575,146
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$577,470
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$561,203
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
Elitarna willa z panoramicznym widokiem na okolicę i morze, o powierzchni 800 m kw., znajduj…
$6,46M
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
VIId; Spis treści
$589,089
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$550,746
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
VIId; Spis treści
$435,717
Zostaw prośbę
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$428,745
Zostaw prośbę
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$561,203
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Draguignan, Francja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się