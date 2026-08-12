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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nimes, Francja

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Le Grau du Roi
33
74 obiekty total found
Willa w Bouillargues, Francja
Willa
Bouillargues, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 79 m²
Aby żyć lub inwestować w Bujarg, pozwól sobie cieszyć się naszym nowym programem typu 4 z ga…
$319,526
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$361,354
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$371,812
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$476,384
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$544,030
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Mieszkanie 4 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$579,794
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$556,637
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$371,812
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$476,569
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$497,786
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Mieszkanie 4 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 79 m²
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$577,470
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$563,062
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$399,697
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$583,779
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$325,335
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$528,193
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Willa w Bouillargues, Francja
Willa
Bouillargues, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 79 m²
Aby żyć lub inwestować w Bujarg, pozwól sobie cieszyć się naszym nowym programem typu 4 z ga…
$319,526
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$457,212
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$488,003
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$518,212
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$518,212
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$360,192
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$494,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$386,115
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$527,217
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$376,459
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Mieszkanie 3 pokoi w Nimes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nimes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2
Kilka tuzinów kilometrów od Morza Śródziemnego i gór Cevennes, Nimes znajduje się na osi łąc…
$515,040
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$338,116
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Mieszkanie 4 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 79 m²
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$522,860
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$418,288
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Typy nieruchomości w Nimes.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Nimes, Francja

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