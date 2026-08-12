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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

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Bordeaux
4
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
111
Nicea
99
Owernia-Rodan-Alpy
8
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135 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 050 m² w 26, Francja
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Nieruchomości inwestycyjne 1 050 m²
26, Francja
Powierzchnia 1 050 m²
Liczba kondygnacji 3
🌍 3-Apartament Budynek - Możliwość inwestycji w Vosges, Blisko Gérardmer🏡 Opis ogólnyPołożon…
$147,575
VAT
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Nieruchomości komercyjne 74 m² w Saint Medard en Jalles, Francja
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Saint Medard en Jalles, Francja
Powierzchnia 74 m²
- Przedmioty komercyjne
$214,082
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Nieruchomości komercyjne 45 m² w Paryż, Francja
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Paryż, Francja
Powierzchnia 45 m²
🏙 Paryż, 16 okręg - praktyka prywatna lub biznes💶 Cena: 529 000 €📐 Powierzchnia: 45 m2🏢 Podł…
$617,156
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Agencja
ISIA
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Nicea, Francja
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Nicea, Francja
Powierzchnia 60 m²
Skorzystaj ze wszystkich korzyści płynących z zarządzanej inwestycji w przestrzeń życiową: w…
$163,635
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Hotel w Giverny, Francja
Hotel
Giverny, Francja
Zaledwie 1 godzina od Paryża i 15 minut od słynnej wioski Giverny, w samym sercu parku natur…
$6,03M
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Hotel 6 000 m² w Chemin du Milieu, Francja
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Francja
Powierzchnia 6 000 m²
Historyczna perła w pobliżu ParyżaW odległości zaledwie 50 km od Paryża znajduje się Château…
$19,39M
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Hotel w Cannes, Francja
Hotel
Cannes, Francja
Exclusive Sale - Hotel 3 mbH - Budynek i biznes - CannesRzadka oferta inwestycyjna na rynku …
$9,23M
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Nieruchomości inwestycyjne w Route Forestiere dOrleans, Francja
Nieruchomości inwestycyjne
Route Forestiere dOrleans, Francja
W jednym z najbardziej prestiżowych regionów Francji, zaledwie 45 minut od Paryża, jest rzad…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 400 m² w 20, Francja
Hotel 400 m²
20, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel znajduje się w centrum miasta, obok restauracji. Pokoje są zarezerwowane na kilka mies…
$548,884
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Hotel w Berri, Francja
Hotel
Berri, Francja
W sercu słynnego na całym świecie zamku Loire jest w pełni odrestaurowany zamek XV wieku, kt…
$7,23M
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 4
Cap Dai jest idealnym miejscem dla miłośników prawdziwego Morza Śródziemnego. To miejsce, zn…
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 4
Cap Dai jest idealnym miejscem dla miłośników prawdziwego Morza Śródziemnego. To miejsce, zn…
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 2
Cap Dai jest idealnym miejscem dla miłośników prawdziwego Morza Śródziemnego. To miejsce, zn…
$639,051
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 4
Cap Dai jest idealnym miejscem dla miłośników prawdziwego Morza Śródziemnego. To miejsce, zn…
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 3
124; Parking
$96,826
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 2
Cap Dai jest idealnym miejscem dla miłośników prawdziwego Morza Śródziemnego. To miejsce, zn…
$96,826
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 3
124; Parking
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Sciez, Francja
Nieruchomości komercyjne
Sciez, Francja
124; Parking
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Marseille, Francja
Nieruchomości komercyjne
Marseille, Francja
Piętro 1
124; Parking
$121,033
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 3
124; Parking
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 2
124; Parking
$67,778
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Nieruchomości komercyjne 59 m² w Ramonville Saint Agne, Francja
Nieruchomości komercyjne 59 m²
Ramonville Saint Agne, Francja
Powierzchnia 59 m²
Na południe od Tuluzy graniczy rzeka Ruisso Saint- Anh. Ta unikalna lokalizacja ma wiele zal…
$143,981
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 2
124; Parking
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 4
Cap Dai jest idealnym miejscem dla miłośników prawdziwego Morza Śródziemnego. To miejsce, zn…
$58,096
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Tuluza, Francja
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Tuluza, Francja
Powierzchnia 150 m²
Położony w samym sercu nowej dzielnicy, Eco- dzielnica łączy komfort i rozwój usług społeczn…
$519,374
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 1
Cap Dai jest idealnym miejscem dla miłośników prawdziwego Morza Śródziemnego. To miejsce, zn…
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Sciez, Francja
Nieruchomości komercyjne
Sciez, Francja
124; Parking
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Tourcoing, Francja
Nieruchomości komercyjne
Tourcoing, Francja
124; Parking
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 3
124; Parking
$58,096
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Nieruchomości komercyjne w Cap dAil, Francja
Nieruchomości komercyjne
Cap dAil, Francja
Piętro 2
124; Parking
$77,460
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Typy nieruchomości w Francja metropolitalna.

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