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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ile de France, Francja

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 45 m² w Paryż, Francja
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Paryż, Francja
Powierzchnia 45 m²
🏙 Paryż, 16 okręg - praktyka prywatna lub biznes💶 Cena: 529 000 €📐 Powierzchnia: 45 m2🏢 Podł…
$617,156
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Hotel 6 000 m² w Chemin du Milieu, Francja
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Francja
Powierzchnia 6 000 m²
Historyczna perła w pobliżu ParyżaW odległości zaledwie 50 km od Paryża znajduje się Château…
$19,39M
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Nieruchomości inwestycyjne w Route Forestiere dOrleans, Francja
Nieruchomości inwestycyjne
Route Forestiere dOrleans, Francja
W jednym z najbardziej prestiżowych regionów Francji, zaledwie 45 minut od Paryża, jest rzad…
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