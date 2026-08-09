Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Oksytania
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Oksytania, Francja

;
Tuluza
3
3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 59 m² w Ramonville Saint Agne, Francja
Nieruchomości komercyjne 59 m²
Ramonville Saint Agne, Francja
Powierzchnia 59 m²
Na południe od Tuluzy graniczy rzeka Ruisso Saint- Anh. Ta unikalna lokalizacja ma wiele zal…
$143,981
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 283 m² w Tuluza, Francja
Nieruchomości komercyjne 283 m²
Tuluza, Francja
Powierzchnia 283 m²
W salonie składa się tylko 21 apartamentów na 4 poziomach. 1-4 pokojowe apartamenty posiadaj…
$987,624
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 150 m² w Tuluza, Francja
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Tuluza, Francja
Powierzchnia 150 m²
Położony w samym sercu nowej dzielnicy, Eco- dzielnica łączy komfort i rozwój usług społeczn…
$519,374
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się