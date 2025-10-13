Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Istria County, Chorwacja

Nieruchomości inwestycyjne w Opcina Krsan, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Opcina Krsan, Chorwacja
ISTRIA, PROJEKT INWESTYCYJNY VILLA KRŠAN, PERMIT BUDOWY, 99 €/ M2! Obszar inwestycyjny znajd…
$4,98M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Grad Porec, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Grad Porec, Chorwacja
SALE, VILLA, BARATA beautiful, luxurious villa Romana, built in 2012, is for sale. The villa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
READY BUSINESS w Grad Rovinj, Chorwacja
READY BUSINESS
Grad Rovinj, Chorwacja
Biznes gotowyPielęgniarka na wybrzeżu Chorwacji! Unikalne możliwości inwestycyjne w rozwijaj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Krsete, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Krsete, Chorwacja
I23782 Kršete
$664,292
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Opcina Marcana, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Opcina Marcana, Chorwacja
ISTRIA Investment opportunity – the land of total area of 60.000 m2 for an attractive invest…
$1,86M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Racice, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Racice, Chorwacja
FOR SALE, LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 3 SELF-SUSTAINABLE LUXURY VILLAS, KAŠĆERGA (PAZIN) –…
$608,935
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Varvari, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Varvari, Chorwacja
I28545 Baderna
$830,365
Zostaw prośbę
DEVELOPMENT PROJECT w Grad Rovinj, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Rovinj, Chorwacja
Projekt deweloperski.W Rovinj, Chorwacja, 300 m od morza, dzia? ka 12058 m2 dla rozwoju w st…
$1,64M
Zostaw prośbę
DEVELOPMENT PROJECT w Grad Porec, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Chorwacja
Projekt deweloperski.W chorwackiej Istrii, Porec, 5,5 hektara ziemi deweloperskiej, która za…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Property InvestProperty Invest
Nieruchomości inwestycyjne w Opcina Barban, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Opcina Barban, Chorwacja
Exceptional investment property for sale in the beautiful surroundings of Barban! Property d…
$436,495
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Grad Porec, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Grad Porec, Chorwacja
I28992 Poreč
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Opcina Medulin, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Opcina Medulin, Chorwacja
Istria, Premantura, on the southernmost part of the Istrian peninsula, in a popular tourist …
$2,23M
Zostaw prośbę
DEVELOPMENT PROJECT w Grad Porec, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Chorwacja
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Powierzchnia: 6000Łączna powierzchnia obiektu: 11000Powierzc…
$25,21M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Istria County.

