Kompleks mieszkalny RF CITY

R & F CITY obejmuje powierzchnię 560 000 metrów kwadratowych i oferuje mieszkańcom połączenie prestiżowego komfortu w przystępnych cenach w stolicy.

30 000 m kw. terenów zielonych

Basen olimpijski z indywidualnym obszarem dziecięcym

korty tenisowe i korty badmintona

plac zabaw

szeroki zakres obiektów sportowych i rozrywkowych

ekskluzywne, usługi klubowe z siłownią, kryte pole golfowe, pokoje VIP na przyjęcia, winiarnia i cygara salon, kawiarnie i restauracje.

zakupy, punkty dostawy, apteki, ośrodki medyczne, salony piękności

parking

R & F CITY znajduje się w strategicznej lokalizacji Złotego Trójkąta.

20 minut do nowego międzynarodowego lotniska "Techo"

5- 7 minut do centrum biznesowego BKK1

10 minut do miasta Norea, duża skala, szybko rozwijających się, rozrywki wzdłuż nabrzeża

Jest blisko elitarnego francuskiego Boulevard (Moniwong), w otoczeniu międzynarodowych firm, dutyfree sklepów, 4S samochodów dealerships i centra mody.

10 minut do największych centrów handlowych Chip Mong i Aeon 3, które oferują najnowsze w zakupach, mody i rozrywki.

Spółka zarządzająca świadczy usługi dla mieszkańców:

ochrona i usługi concierge 24 / 7

zarządzanie nieruchomościami premium

Gwarancja czystości i komfortu, bezpieczeństwa i wygody każdego dnia.

Typ apartamentu:

1 Bed Room, 53 m2 (2 apartamenty na podłodze, znajduje się za windami)

2 Bed room, 75 m2 (2 apartamenty na piętro, znajduje się obok 1 Bed room)

2 sypialnie, 76 m2

3 Pokój sypialny, 113 m2

3 Pokój, 130 m2.