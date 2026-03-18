Kompleks mieszkalny RF CITY

R & F CITY obejmuje powierzchnię 560 000 metrów kwadratowych i oferuje mieszkańcom połączenie prestiżowego komfortu w przystępnych cenach w stolicy.
30 000 m kw. terenów zielonych
Basen olimpijski z indywidualnym obszarem dziecięcym
korty tenisowe i korty badmintona
plac zabaw
szeroki zakres obiektów sportowych i rozrywkowych
ekskluzywne, usługi klubowe z siłownią, kryte pole golfowe, pokoje VIP na przyjęcia, winiarnia i cygara salon, kawiarnie i restauracje.
zakupy, punkty dostawy, apteki, ośrodki medyczne, salony piękności
parking
R & F CITY znajduje się w strategicznej lokalizacji Złotego Trójkąta.
20 minut do nowego międzynarodowego lotniska "Techo"
5- 7 minut do centrum biznesowego BKK1
10 minut do miasta Norea, duża skala, szybko rozwijających się, rozrywki wzdłuż nabrzeża
Jest blisko elitarnego francuskiego Boulevard (Moniwong), w otoczeniu międzynarodowych firm, dutyfree sklepów, 4S samochodów dealerships i centra mody.
10 minut do największych centrów handlowych Chip Mong i Aeon 3, które oferują najnowsze w zakupach, mody i rozrywki.
Spółka zarządzająca świadczy usługi dla mieszkańców:
ochrona i usługi concierge 24 / 7
zarządzanie nieruchomościami premium
Gwarancja czystości i komfortu, bezpieczeństwa i wygody każdego dnia.
Typ apartamentu:
1 Bed Room, 53 m2 (2 apartamenty na podłodze, znajduje się za windami)
2 Bed room, 75 m2 (2 apartamenty na piętro, znajduje się obok 1 Bed room)
2 sypialnie, 76 m2
3 Pokój sypialny, 113 m2
3 Pokój, 130 m2.