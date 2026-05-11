Kompleks mieszkalny Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

„Kluczowe Informacje o Projekcie
Lokalizacja: Położony w samym sercu Boeng Keng Kang 1 (BKK1), prestiżowej dzielnicy mieszkaniowo-biznesowej popularnej wśród ekspatów i profesjonalistów.
Deweloper: Megakim World Corp — zaufana marka w Kambodży z wcześniejszymi udanymi projektami, takimi jak Time Square 302 i 306.
Typy apartamentów: Oferuje rezydencje z 1, 2, 3 oraz 4 sypialniami o powierzchni od 60 m² do 190 m².
Ceny: Ceny premierowe zaczynają się od około 1 700 USD za metr kwadratowy.
Termin realizacji: Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2026 rok, a przewidywane zakończenie około 2029 roku.
Udogodnienia i Styl Życia
Mieszkańcy Time Square 9 będą mieli dostęp do różnorodnych udogodnień w standardzie hotelowym, zlokalizowanych głównie na dachu i najwyższych piętrach:
Dach budynku: Basen infinity, basen dla dzieci oraz designerski sky bar z panoramicznym widokiem 360° na miasto.
Wellness: Nowoczesna siłownia, studio jogi oraz centrum wellness.
Strefa społeczna i rozrywka: Sky lounge i kawiarnia, prywatne kino, strefa gier oraz salon cygarowy.
Bezpieczeństwo i usługi: Recepcja 24/7, concierge oraz wielopoziomowy parking.
Zwrot z Inwestycji i ROI
Dochód z najmu: Prognozowana roczna stopa zwrotu netto na poziomie 6,5% – 8,5%.
Wzrost wartości: Wysoki potencjał wzrostu wartości dzięki niskiemu stosunkowi ceny wejścia do wartości rynkowej.
Własność: Pełny Strata Title dostępny zarówno dla zagranicznych, jak i lokalnych nabywców.
Elastyczne Warunki Płatności
Wpłata początkowa: 10% – 20% depozytu początkowego.
Plan ratalny: 40 miesięcy bez odsetek (powiązane z etapami budowy).
Płatność końcowa: 40% płatne przy odbiorze nieruchomości.
Finansowanie rozszerzone: Pozostała kwota przy odbiorze może być finansowana nawet do 10 lat.
Atuty Lokalizacji
Strategiczne położenie: W odległości spaceru od głównych ambasad, międzynarodowych szkół oraz centrów medycznych.
Styl życia: Położony w centrum ekskluzywnej sceny gastronomicznej i kawowej BKK1.
Bliskość: Kilka minut od Pomnika Niepodległości oraz dzielnicy Riverside.”