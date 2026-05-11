  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Kompleks mieszkalny Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Kompleks mieszkalny Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
od
$80,000
od
$22,000/m²
BTC
0.9515841
ETH
49.8765897
USDT
79 094.7604665
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4 1
Zostawić wniosek
ID: 36550
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Boeng Keng Kang
  • Wioska
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Adres
    Samdach Louis Em Street 282, no 5 Score Sports Bar Grill Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    39

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

„Kluczowe Informacje o Projekcie

Lokalizacja: Położony w samym sercu Boeng Keng Kang 1 (BKK1), prestiżowej dzielnicy mieszkaniowo-biznesowej popularnej wśród ekspatów i profesjonalistów.

Deweloper: Megakim World Corp — zaufana marka w Kambodży z wcześniejszymi udanymi projektami, takimi jak Time Square 302 i 306.

Typy apartamentów: Oferuje rezydencje z 1, 2, 3 oraz 4 sypialniami o powierzchni od 60 m² do 190 m².

Ceny: Ceny premierowe zaczynają się od około 1 700 USD za metr kwadratowy.

Termin realizacji: Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2026 rok, a przewidywane zakończenie około 2029 roku.

Udogodnienia i Styl Życia

Mieszkańcy Time Square 9 będą mieli dostęp do różnorodnych udogodnień w standardzie hotelowym, zlokalizowanych głównie na dachu i najwyższych piętrach:

Dach budynku: Basen infinity, basen dla dzieci oraz designerski sky bar z panoramicznym widokiem 360° na miasto.

Wellness: Nowoczesna siłownia, studio jogi oraz centrum wellness.

Strefa społeczna i rozrywka: Sky lounge i kawiarnia, prywatne kino, strefa gier oraz salon cygarowy.

Bezpieczeństwo i usługi: Recepcja 24/7, concierge oraz wielopoziomowy parking.

Zwrot z Inwestycji i ROI

Dochód z najmu: Prognozowana roczna stopa zwrotu netto na poziomie 6,5% – 8,5%.

Wzrost wartości: Wysoki potencjał wzrostu wartości dzięki niskiemu stosunkowi ceny wejścia do wartości rynkowej.

Własność: Pełny Strata Title dostępny zarówno dla zagranicznych, jak i lokalnych nabywców.

 

Elastyczne Warunki Płatności

Wpłata początkowa: 10% – 20% depozytu początkowego.

Plan ratalny: 40 miesięcy bez odsetek (powiązane z etapami budowy).

Płatność końcowa: 40% płatne przy odbiorze nieruchomości.

Finansowanie rozszerzone: Pozostała kwota przy odbiorze może być finansowana nawet do 10 lat.

 

Atuty Lokalizacji

Strategiczne położenie: W odległości spaceru od głównych ambasad, międzynarodowych szkół oraz centrów medycznych.

Styl życia: Położony w centrum ekskluzywnej sceny gastronomicznej i kawowej BKK1.

Bliskość: Kilka minut od Pomnika Niepodległości oraz dzielnicy Riverside.”

Lokalizacja na mapie

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Zespół mieszkaniowy ODOM living residence
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$250,000
Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$83,565
VAT
Apartamentowiec LE CONDE
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$148,636
VAT
Zespół mieszkaniowy Diamond Bay Garden
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
od
$130,000
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
od
$80,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 39
Jeden z największych w skali nowych projektów Megakim World Corp Ltd pod marką Time Square, wiodący deweloper Kambodży, w najbardziej obiecującym nadmorskim mieście, Sihanoukville. Jest to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowy symbol statusu, technologii i rentownych inwestycji w rozwija…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zostaw prośbę
Apartamentowiec LE CONDE
Apartamentowiec LE CONDE
Apartamentowiec LE CONDE
Apartamentowiec LE CONDE
Apartamentowiec LE CONDE
Pokaż wszystko Apartamentowiec LE CONDE
Apartamentowiec LE CONDE
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$148,636
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 45
LE CONDE - Pierwsze inteligentne kondominium luksusowe w BKK1, Phnom Penh 🏙✨LE CONDE to luksusowy rozwój mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh, łączący inteligentną technologię, nowoczesną architekturę i silny potencjał inwestycyjny.Jest to pierwsze kondominium w mieś…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Zespół mieszkaniowy Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Sihanoukville, Kambodża
od
$65,480
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 24
🌊 Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane🌊 Widok na morze • Obiekt z gwarantowanym dochodem • Opóźnienie 0%Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowaneMieszkanie inwestycyjne w centrum Sihanoukville.W pe…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się