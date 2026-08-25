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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wiedeń, Austria

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mieszkania
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117 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
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Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
OpisTen condominium ma około 50 m2, składa się z 2 pokoi oraz pomieszczeń dodatkowych i piwn…
$404 001
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 6
Bardzo cichy, słoneczny, bez barier, klimatyzowany, niskoenergetyczny - kondominium z konser…
$1,02M
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Mieszkanie 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Piętro 1/3
Pomiędzy Pötzleinsdorferstraße a Krotenbachstraße jest ta ekstrawagancka oaza...PENTHOUSE ab…
$4,20M
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Cicha lokalizacja w Unterbaumgarten w 14 dzielnicy. Tramwaj i autobus są dostępne na piechot…
$757 317
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Mieszkanie 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Apartament znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Wiednia - w Weiburgasse…
$5,82M
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Mieszkanie 9 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 9 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 401 m²
Liczba kondygnacji 4
Doskonała dostępność transportu: 2 minuty spacerem do stacji Unter Sankt Veit, U4. Opracowan…
$3,49M
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Mieszkanie w Wiedeń, Austria
Mieszkanie
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 1 904 m²
U3, WestbahnhofDieImmobilieisteinEckzinshausausderJahrhundertwende.DieStraßenfassadebeeindru…
$14,88M
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Mieszkanie 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 222 m²
Piętro 1
GrinzingSłoneczny apartament z ogrodem i prywatnym basenem w centrum Grinzing! Ten piękny i …
$2,22M
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 652 m²
Ten pierwszy-klasy odnowiony i w pełni zmodernizowany apartament podłogowy znajduje się w po…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Willa 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych 13. dzielnicy w…
$1,74M
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Mieszkanie 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 5
Obiekt położony jest w cichej i prestiżowej dzielnicy mieszkalnej o wysokiej jakości życia.K…
$2,92M
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Willa w Wiedeń, Austria
Willa
Wiedeń, Austria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Dom znajduje się w mieście Wiedeń, a dokładniej w 14. dzielnicy Penzing. Znajduje się w pobl…
$402 580
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Piętro 1
ottakringNowoczesny apartament dwupokojowy w nowym budynku z balkonem i prywatnym ogrodem T…
$373 407
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Ten wysokiej jakości nowy budynek znajduje się w pobliżu parku zamku Petzleindorf i łączy no…
$752 649
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Mieszkanie 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/6
Nowy, ekskluzywny projekt realizowany jest pomiędzy Szpitalem Głównym Uniwersytetu Wiedeński…
$1,37M
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Bardzo dobra lokalizacja z szybkim połączeniem z U6 Erlaaer Straße. Sklepy, infrastruktura i…
$490 097
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Dom 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Dom 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
$932 351
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Nowy kompleks mieszkalny w pobliżu U1 OberlaaElegancki 2-pokojowe mieszkanie w cichej obudow…
$475 558
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3
Zapraszamy do mieszkania, który łączy wszystko, co życie w Wiedniu jest cenione: urok histor…
$726 972
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Penthouse 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Penthouse 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Penthausamvsamentreventes! W pobliżu Avorozokurg! Luksusowe Penthussbassin, Fitness Studio,…
$9,10M
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Mieszkanie 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
Niedaleko VotivkircheTa imponująca zabytkowa nieruchomość, położona obok pierwszej dzielnicy…
$3,13M
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2
Exclusive Apartment in the 6th District - Nowoczesna elegancja z Smart Home Comfort Szósta …
$488 302
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Mieszkanie 6 pokojów w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 6 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 1
Mieszkanie jest wliczone w19.BezirkDöbling, direktander DonauundnahedemWienerwald, był ideal…
$2,68M
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Mieszkanie w Wiedeń, Austria
Mieszkanie
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$947 776
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Mieszkanie 1 pokój w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Wiedeń, Austria
Pokoje 1
Piętro 1
Bahnhof Hütteldorf (U4) - między stadionem a Ferdinand Wolf ParkMałe odnowione mieszkanie w …
$115 083
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
W 22 dzielnicy Wiednia, na ulicy Archduke- Karl- Strasse, jest to dobrze zadbane 2-pokojowe …
$338 019
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
Nowy budynek w pobliżu U1 OberlaaNowoczesny apartament z ogrodem w pobliżu dzielnicy U1 Ober…
$487 838
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Piętro -2
Apartament znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w 13. District of Hietzing, w pobliżu…
$338 400
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Mieszkanie 4 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/2
W samym sercu historycznej i dynamicznej dzielnicy Josefstadt jest naprawdę unikalnym miejsc…
$1,13M
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Parametry nieruchomości w Wiedeń, Austria

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