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Domy na sprzedaż w Karyntia, Austria

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3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
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Dom 5 pokojów
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj rzadką okazję w jednym z najpiękniejszych regionów południowej Karyntii. Haus / Villa…
$681,812
VAT
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Dom drewniany w stylu górskim 15 pokojów w Notsch, Austria
Dom drewniany w stylu górskim 15 pokojów
Notsch, Austria
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 14 800 m²
Liczba kondygnacji 4
Chalet Le Dorf - ekskluzywny dom alpejski w samym sercu Karyntii (Austria)W doskonałej lokal…
Cena na zgłoszenie
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Dom w Techelsberg am Worther See, Austria
Dom
Techelsberg am Worther See, Austria
$926,349
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Parametry nieruchomości w Karyntia, Austria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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