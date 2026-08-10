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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Karyntia, Austria

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mieszkania
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6 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
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Dom 5 pokojów
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj rzadką okazję w jednym z najpiękniejszych regionów południowej Karyntii. Haus / Villa…
$681,812
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Lechnerschaft, Austria
Penthouse 3 pokoi
Lechnerschaft, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/1
Opis: Ten ekskluzywny apartament jest na sprzedaż w doskonałej lokalizacji Millstatt. Zapie…
$1,15M
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Dom drewniany w stylu górskim 15 pokojów w Notsch, Austria
Dom drewniany w stylu górskim 15 pokojów
Notsch, Austria
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 14 800 m²
Liczba kondygnacji 4
Chalet Le Dorf - ekskluzywny dom alpejski w samym sercu Karyntii (Austria)W doskonałej lokal…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Velden am Worther See, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Velden am Worther See, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Apartament 9220 Velden nad jeziorem Wörther oferuje idealne miejsce dla rodzin i dojeżdżając…
$692,349
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Mieszkanie 3 pokoi w Lechnerschaft, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Lechnerschaft, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Ten ekskluzywny apartament z trzema sypialniami o wielkości 87.61 metrów kwadratowych oferuj…
$1,04M
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Dom w Techelsberg am Worther See, Austria
Dom
Techelsberg am Worther See, Austria
$926,349
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Parametry nieruchomości w Karyntia, Austria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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