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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Modling, Austria

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domy
4
6 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Maria Enzersdorf, Austria
Dom 7 pokojów
Maria Enzersdorf, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Maria Enzersdorf to przedmieścia z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Willa znajduje s…
$2,29M
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Willa 8 pokojów w Hinterbruhl, Austria
Willa 8 pokojów
Hinterbruhl, Austria
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Ulice GaadneraEkstra willa z prywatną windą w domu, basen i widok na tereny zielone - pierws…
$2,76M
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Dom 7 pokojów w Giesshubl, Austria
Dom 7 pokojów
Giesshubl, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 046 m²
Ten wyjątkowy dom położony jest na wzniesionej pozycji w cichej i spokojnej lokalizacji w Gi…
$4,97M
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Mieszkanie 4 pokoi w Perchtoldsdorf, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Perchtoldsdorf, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie z Loggia w Ciche Perchtoldsdorf Ten hojny i wypełniony świ…
$521,969
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Mieszkanie 4 pokoi w Perchtoldsdorf, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Perchtoldsdorf, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Ten wyjątkowy apartament parter oferuje ekskluzywny komfort życia w sought- after lokalizacj…
$751,636
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Dom 5 pokojów w Modling, Austria
Dom 5 pokojów
Modling, Austria
Pokoje 5
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa was completely renovated Double doors and high bright rooms give the house Authent…
$1,60M
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Parametry nieruchomości w Bezirk Modling, Austria

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