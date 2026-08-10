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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Bregenz, Austria

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mieszkania
5
5 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Schrocken, Austria
Mieszkanie 5 pokojów
Schrocken, Austria
Pokoje 5
Piętro 5/9
Schröcken / Voralberg, pokój LechApartament z realnym drugim rezydencją w Alpach Austriackic…
$3,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Schrocken, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Schrocken, Austria
Pokoje 2
Liczba kondygnacji 7
Space LechApartament A0- 14 Orientacja: Północny Wschód Apartament dla inwestorów w Alpach…
$1,01M
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Mieszkanie 2 pokoi w Schrocken, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Schrocken, Austria
Pokoje 2
Space LechInwestor Apartament A1 / 15 Apartament dla inwestorów w Alpach Austriackich na wy…
$1,15M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Schrocken, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Schrocken, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 7
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$774,275
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Mieszkanie 2 pokoi w Schrocken, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Schrocken, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$606,675
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Parametry nieruchomości w Bezirk Bregenz, Austria

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