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Domy na sprzedaż w Bezirk Baden, Austria

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wille
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6 obiektów total found
Willa w Baden, Austria
Willa
Baden, Austria
Powierzchnia 429 m²
Ta wybitna willa, wybudowana w latach 2003-2004 zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z…
$3,41M
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Dom 5 pokojów w Wienersdorf, Austria
Dom 5 pokojów
Wienersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Cichy, zielony obszar mieszkalny z bardzo dobrymi połączeniami. Tylko około 25 minut do Wied…
$784,817
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Willa 5 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 5 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 437 m²
Liczba kondygnacji 2
FontanaGolfClub (FONTANA)Luksusowa willa z dużym tarasem i garażem w FontanaGolfClub!!!! Osz…
$4,60M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Dom 6 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 3
Fonita Na powierzchni 1280 m2 znajduje się odkryty basen, plac zabaw, grill i ogromny ogród.…
$3,80M
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Willa 9 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 9 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 9
Powierzchnia 325 m²
Zaledwie 25 minut od Wiednia można cieszyć się doskonałą kombinacją pokoju, przyrody i luksu…
$4,07M
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Willa 6 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 6 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
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Parametry nieruchomości w Bezirk Baden, Austria

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