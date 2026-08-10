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Wille na sprzedaż w Bezirk Baden, Austria

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4 obiekty total found
Willa w Baden, Austria
Willa
Baden, Austria
Powierzchnia 429 m²
Ta wybitna willa, wybudowana w latach 2003-2004 zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z…
$3,41M
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Willa 5 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 5 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 437 m²
Liczba kondygnacji 2
FontanaGolfClub (FONTANA)Luksusowa willa z dużym tarasem i garażem w FontanaGolfClub!!!! Osz…
$4,60M
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Willa 9 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 9 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 9
Powierzchnia 325 m²
Zaledwie 25 minut od Wiednia można cieszyć się doskonałą kombinacją pokoju, przyrody i luksu…
$4,07M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Oberwaltersdorf, Austria
Willa 6 pokojów
Oberwaltersdorf, Austria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
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Parametry nieruchomości w Bezirk Baden, Austria

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