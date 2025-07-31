  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku VILLA DEL GAVI

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
;
2
ID: 33082
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

English English

Villa del Gavi oferuje szeroką gamę domów do dopasowania do każdego stylu życia, od eleganckich apartamentów do ultraluksusowych willi nabrzeża. Wszystkie jednostki są starannie zaprojektowane, aby zoptymalizować przestrzeń, światło i widoki.

  • Prywatne wille z bezpośrednim dostępem do plaży
  • Plany podłogowe z ogrodami i basenami
  • Duże przestrzenie mieszkalne powyżej 5000 m2

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku VILLA DEL GAVI
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
