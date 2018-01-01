  1. Realting.com
  2. New buildings
  3. Turkey
  4. Residential complex Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey

Residential complex Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey

Istanbul, Turkey
from € 504,426
Share using:
QR
Residential complex Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
1 / 2
Description Description
Params Params
Apartments Apartments
Address Address
Media Media
News News

About the complex

Residential complex in one of the largest municipalities, old, historical and central area, in Eyup Sultan, next to the Golden Horn.

Title deed ready, suitable for Turkish citizenship, no fee for title deed.

27 blocks, each block has 10 floors, apartment types range from 1+1 to 5+1, from 82 m2 to 358 m2. There are apartments with balconies or terraces, duplex or regular options, or apartments with a large garden are available in the project.

Facilities of the complex: indoor pool, sauna, steam rooms, fitness, Turkish bath, cinema, library, business center, basketball courts, cafe, walking yards, playground, parking.

Location and nearby infrastructure
  • Eyup Sultan Municipality - 350 m, 1 min
  • Eyup Sultan Mosque - 850 m, 5 min
  • Golden Horn - 850 m, 6 min
  • Hill of Pierre Lotti - 900 m, 7 min
  • Golden Horn Bridge - 1 km, 6 min
  • Galata tower - 7 km, 12 min
  • Spice Bazaar – 6 km, 10 min
  • Grand Bazaar – 7 km, 12 min
  • Istanbul Main Highway E-5 - 1km
  • Metrobus Ayvansaray - 900 m, 2 min
  • M1 Bayrampasha (Yenikapi-Kirazly) - 800 m, 2 min
  • Tram stop T4 Topçular (Topkapı-Habipler) 850 m
  • Tram stop T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1.3 km
  • Eyup Ferry Station - 1.5 km 4 min
  • Istanbul University – 6 km, 9 min
  • Kadir Has University - 4.6 km, 5 min
  • Halic University – 5 km, 7 min
  • Bilgi University - 5.5 km, 8 min
  • Bezmi Alem Waqif University - 5.5 km, 8 min
  • Istanbul Tijaret University – 4.5 km, 7 min
  • Fatih Sultan Mehmet University – 4.6 km, 8 min
  • Istinye University – 4.5 km, 7 min
  • Kindergarten Ozel Yagmur Taneleri, 2 minutes walk
  • Eyup Sultan Susama Sokagi Kindergarten, 5 minutes walk
  • Aljazari International School- (all sections available), 2 km, 2 min by car (English, Arabic, Turkish)
  • Al-Aqsa International School - 4 km, 5 min
  • Eyup Sultan State Hospital - 3.3 km, 4 min
  • Rami Hospital - 1.8 km, 2 min
  • Bayrampasa Kolan Private Hospital - 3 km, 4 min
  • Axis İstanbul shopping center - 800 m
  • Cevahir Shopping Center - 15 min
  • Shopping center Venice - 20 minutes by tram
  • Shopping center Zorlu Center - 10 min
  • Miniaturk - 4 km, 6-7 min
  • Feschane Park - 1.5 km, 3 min
New building location
Istanbul, Turkey
Similar complexes
Residential complex The Seascape Collection
Okurcalar, Turkey
Residential complex Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Acarlar Mahallesi, Turkey
Residential complex Appartamenty v stroyaschemsya ZhK biznes-klassa v rayone Maltepe
Akarca, Turkey
Residential complex New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Guengoeren, Turkey
Residential complex ORHIDEYa
Kuyucak Koey, Turkey
You are viewing
Residential complex Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Istanbul, Turkey
from € 504,426
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted.
Other complexes
Residential complex Residential complex with full infrastructure
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2024

We present to your attention the New residential complex in Mahmutlar for 90 apartments. Mahmutlar is an area with the most developed urban infrastructure. Here you can find everything you need for a comfortable life in Turkey. In the area, the infrastructure for children is also well developed: parks, children's cafes, playgrounds and sports grounds, schools, kindergartens. The highlight of Mahmutlar is a promenade with a wide pedestrian area for walking. Along the sea, among palm trees and flowers, there are benches and arbors with sea views. Here are the most beautiful sunsets overlooking the Alanya fortress. Buses in all directions pass through Mahmutlar. The stops are located at a distance of 300 m from each other.  You can easily get to anywhere in Alanya by public transport or taxi.
The complex is located on an area of 2 935m2. where there is all the necessary social infrastructure. The distance to the sea is 850 meters, to the center of Alanya 10 km.
For sale are the following apartments: 1 + 1, 2 + 1 and 3 + 1.
The initial contribution is 40%, the rest is distributed in equal parts until the end of construction in April 2024.
Residential complex Novye apartamenty v 5 minutah ot avtomagistrali E-5 Stambul
Akarca, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Istanbul – Beilikyu district. The following layouts are presented in the residential complex: 3 + 1, 4 + 1. The area of the apartment is from 150.09 to 201.04 m2. Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, a cradle of history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa. 
Residential complex Zhiloy Kompleks v Alanii Oba
Karakocali, Turkey
Completion date: 2023

We present to your attention a new residential complex, which will be located in the Oba region, one of the most popular areas of Alanya. It offers you a unique opportunity, especially due to its location and unique advantages.

The complex will be located on a land plot of 1850 square meters. Only 25 apartments. Types of apartments three-room apartments 2 + 1 on the upper floors and four-room 3 + 1 duplexes.

Construction began in January 2022, will be completed in March 2023 in a clean finish with a built-in kitchen.

Garden of Eden, which is located just 1000 meters from the center of the Oba district and only 1850 meters from the beach.

The infrastructure of the complex includes: an outdoor pool, open parking, a fitness center, a gazebo, a sauna, a children's playground, a lobby, a generator.

Realting.com
Go