Apartment in a new building Avlabari Residence.

Tbilisi, Georgia
$2,800
$3,500/m²
4
ID: 32754
New building ID on Realting
Last update: 28/10/2025

Location

  • Country
    Georgia
  • City
    Tbilisi
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

About the complex

Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул. Вахтанга Мееквси N10, проект Avlabari Residence, 53,6 кв.м., 1 кв.м., цена 2800 долларов США, итого 150 080 долларов США, 2 этаж, первоначальный взнос 20%, что составляет 30 016 долларов США, 40% по завершении строительства, строительство здания будет завершено в декабре 2025 года.

Location on the map

Tbilisi, Georgia
Apartment in a new building Avlabari Residence.
Tbilisi, Georgia
$2,800
Developer
ELT Building



Latest News in Georgia
All Ways to Obtain Georgian Citizenship
27.08.2025
All Ways to Obtain Georgian Citizenship
Investing in Real Estate in Georgia: Profitability, Price Growth, and New Projects
07.08.2025
Investing in Real Estate in Georgia: Profitability, Price Growth, and New Projects
Investing in Batumi Eco Parking: High-Yield, Sustainable, and Innovative Real Estate Opportunities
02.07.2025
Investing in Batumi Eco Parking: High-Yield, Sustainable, and Innovative Real Estate Opportunities
Not an Apartment, It’s a Palace! Detailed Review of a Luxurious Apartment in Batumi
13.06.2025
Not an Apartment, It’s a Palace! Detailed Review of a Luxurious Apartment in Batumi
Housing Market Trends in Georgia: Comparison of Prices in Tbilisi and Batumi
24.04.2025
Housing Market Trends in Georgia: Comparison of Prices in Tbilisi and Batumi
Georgia Real Estate Market in 2025: Growth Analysis, Investments, and Profitability — Expert
26.03.2025
Georgia Real Estate Market in 2025: Growth Analysis, Investments, and Profitability — Expert
How is Life in Georgia? Interview About Work, Adaptation, and Rent Prices
25.09.2024
How is Life in Georgia? Interview About Work, Adaptation, and Rent Prices
TOP 6 Countries for Investment in Foreign Real Estate in 2025. Expert Opinion
23.01.2024
TOP 6 Countries for Investment in Foreign Real Estate in 2025. Expert Opinion
