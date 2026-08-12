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Complexe résidentiel Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
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Complexe résidentiel Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Monténégro
depuis
$244,779
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Porta Rai — résidences exclusives en bord de mer sur l'AdriatiquePorta Rai est un nouveau développement résidentiel et d'investissement haut de gamme sur la côte du Monténégro, situé sur la légendaire Velika Plaža, la plus longue plage de sable sur l'Adriatique. Le projet combine un style de…
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