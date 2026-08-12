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Complexe résidentiel Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic

Ulcinj, Monténégro
depuis
$244,779
;
20
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ID: 39811
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2793
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 11/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité d'Ulcinj
  • Ville
    Ulcinj

À propos du complexe

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Porta Rai — résidences exclusives en bord de mer sur l'Adriatique

Porta Rai est un nouveau développement résidentiel et d'investissement haut de gamme sur la côte du Monténégro, situé sur la légendaire Velika Plaža, la plus longue plage de sable sur l'Adriatique. Le projet combine un style de vie maritime luxueux, des services de villégiature cinq étoiles, et l'attrait d'investissement de l'une des destinations les plus prometteuses de la Méditerranée.

Ici, chaque jour commence par le son des vagues, des vues panoramiques sur la mer, et l'atmosphère d'une station balnéaire de classe mondiale. La propriété devient non seulement un endroit pour se détendre et profiter de la vie par la mer, mais aussi un atout précieux avec un fort potentiel de croissance.

Un mode de vie cinq étoiles et une opportunité d'investissement

Porta Rai est le premier projet de condo-resort de grande envergure de la région, créé pour ceux qui apprécient le confort, le prestige et les opportunités d'investissement intelligentes.

Le développement offre:
- Résidences entièrement meublées prêtes pour une occupation immédiate;
- Infrastructures et équipements de villégiature cinq étoiles;
- Gestion professionnelle de style hôtelier;
- Participation à un programme de location géré;
- Un modèle d'investissement générateur de revenus sans responsabilité opérationnelle pour les propriétaires.

Les propriétaires acquièrent plus qu'un appartement au bord de la mer — ils acquièrent une résidence de villégiature privée soutenue par les normes internationales d'accueil et les services haut de gamme.

Intérieurs élégants prêts à vivre

Toutes les résidences sont livrées entièrement meublées et finies à un niveau élevé. Les intérieurs sont conçus dans un style méditerranéen contemporain, où les matériaux naturels, les palettes de couleurs claires et les plans réfléchis créent un sentiment d'espace, de confort et d'harmonie.

Les fenêtres au plafond remplissent les intérieurs de lumière naturelle, tandis que les terrasses spacieuses permettent aux résidents de profiter du climat doux du Monténégro tout au long de l'année.

Infrastructure de station balnéaire de classe mondiale

Porta Rai est en train d'être développé comme un complexe entièrement intégré, tout au long de l'année où tout le nécessaire pour les loisirs, le bien-être, le sport et la vie confortable est à portée de main.

Les résidents auront accès à :
- Une plage de sable privée;
- Piscines extérieures et à débordement;
- Un spa moderne et un centre de bien-être;
- Des installations de fitness;
- Restaurants et bars;
- Les toits panoramiques avec vue sur la mer;
- Une promenade en mer;
- Boutiques de détail et commerces;
- Activités sportives et nautiques;
- Un club pour enfants et des zones familiales;
- Services de sécurité et de resort 24/7.

Privilèges exclusifs du propriétaire

Les propriétaires bénéficient d'une gamme de privilèges exclusifs conçus pour améliorer chaque séjour :
- Carte propriétaire avec réductions et avantages spéciaux;
- Taux préférentiels pour les amis et la famille;
- Transferts d ' aéroport réduits;
- Équipements de bienvenue à l'arrivée;
- Services de conciergerie;
- Services de style de vie adaptés;
- Accès à une plage privée réservée aux propriétaires.

Gestion internationale de l'accueil

Le complexe est géré par Karisma Hotels & Resorts, un opérateur hôtelier reconnu internationalement pour son portefeuille de marques hôtelières haut de gamme et ses normes de service exceptionnelles.

La société de gestion professionnelle supervise tous les aspects des opérations, des services aux clients, de l'entretien et de la gestion de la location, assurant une expérience de propriété transparente et une tranquillité d'esprit complète.

Investir dans l'avenir de l'Adriatique

Son emplacement unique en bord de mer, sa demande croissante de biens immobiliers de haute qualité et le développement continu du sud du Monténégro créent un fort potentiel d'appréciation de la valeur à long terme.

Porta Rai offre une occasion rare de posséder une résidence entièrement desservie par la mer, de profiter des avantages d'un style de vie de station balnéaire de classe mondiale, et d'investir dans l'un des marchés immobiliers côtiers d'Europe en pleine croissance.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

Localisation sur la carte

Ulcinj, Monténégro
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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