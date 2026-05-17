  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Mengwi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

;
Bali
311
Lesser Sunda Islands
314
Badung
201
Kuta Selatan
89
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Afficher tout Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonésie
depuis
$319,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Situé à Seseh, Bali, Taryan Dragon est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet propose des appartements. Total de 215 unités. Achèvement prévu : 2028. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaire : de 319 000 $ à 1 280 000 $. Co…
Agence
Balinsky
Laisser une demande
Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonésie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
Situé à Pererenan, Bali, Allex Villas est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu de location stable à court terme. Le projet offre des maisons de ville. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Prix unitaires : d…
Agence
Balinsky
Laisser une demande
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonésie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Situé à Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet propose des appartements, des villas. Total de 26 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaire : de 150 000 $…
Agence
Balinsky
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Sur la carte
Realting.com
Aller