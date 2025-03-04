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Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali

Cemagi, Indonésie
depuis
$319,000
;
8
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ID: 35405
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Mengwi
  • Village
    Cemagi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Русский Русский
Situé à Seseh, Bali, Taryan Dragon est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet propose des appartements. Total de 215 unités. Achèvement prévu : 2028. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaire : de 319 000 $ à 1 280 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Cemagi, Indonésie
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