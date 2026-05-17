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Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
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Complexe résidentiel Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonésie
depuis
$319,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Situé à Seseh, Bali, Taryan Dragon est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet propose des appartements. Total de 215 unités. Achèvement prévu : 2028. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaire : de 319 000 $ à 1 280 000 $. Co…
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Balinsky
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Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonésie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
Situé à Pererenan, Bali, Allex Villas est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu de location stable à court terme. Le projet offre des maisons de ville. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Prix unitaires : d…
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Balinsky
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Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complexe résidentiel Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonésie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Situé à Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet propose des appartements, des villas. Total de 26 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaire : de 150 000 $…
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