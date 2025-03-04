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Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali

Pererenan, Indonésie
depuis
$300,000
28/04/2026
$300,000
28/04/2026
$190,000
28/04/2026
$300,000
28/04/2026
$190,000
27/04/2026
$300,000
27/04/2026
$190,000
27/04/2026
$300,000
27/04/2026
$190,000
27/04/2026
$300,000
;
3
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ID: 35361
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Pererenan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Situé à Pererenan, Bali, Allex Villas est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu de location stable à court terme. Le projet offre des maisons de ville. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Prix unitaires : de 190 000 $ à 300 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Pererenan, Indonésie
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